Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'dinleme' iddiasına yanıt

AK Parti MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, terör operasyonlarıyla ilgili "Silahlı kuvvetlerimizin güçlü operasyonları devam ediyor" ifadesini kullandı.

Ermenistan'la normalleşme sürecine vurgu yapan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın en büyük hassasiyeti Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin bu normalleşme sürecine olumlu bakmasıdır. Türkiye, Azerbaycan sürece olumlu baktığı için adım atıyor. İlk adım İstanbul-Erivan uçuşları olabilir" diye konuştu.

Devam eden Ukrayna-Rusya gerilimi hakkında da konuşan Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız taraflara itidal çağrısında bulunuyor" sözlerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'dinlenme' iddialarına ilişkin konuşan Çelik, CHP'nin suç duyurusunda bulunmadığını belirterek, CHP'nin bilgi ve belgeleri açıklamasını istedi.

Çelik şunları söyledi:

"Ne belge koyuyor ne de savcılığa suç duruyusunda bulunuyor. Hangi bilgi ve belgeye göre söylediğini çıkıp açıklamalı. Kurumlara doğrudan suç teşkil eden yaklaşım atfetmek laubalilik anlamına geliyor. 'Beni dinliyorlar, MYK'yı dinliyorlar' dediğinizde bu tipik bir fitne siyaseti olur. Gereksiz bir mağduriyet içine girmesi doğru değil. Bizim iktidarlarımız dönemimizde bu tip konular gündeme getirildiği zaman, bunların üzerine büyük bir hassasiyetle gidilmesi için hem bir irade ortaya koyulmuştur, hem de çeşitli mekanizmalar ortaya koyulmuştur. Bütün bu söylediklerinin hiçbir temeli yok. İlk olarak bunu 2018 yılında söyledi. Bir partinin genel başkanının daha dikkatli bir dil kullanması gerekiyor."