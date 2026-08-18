Ömer Çelik'ten Melih Meriç'e saldırıya sert tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Saldırıyı lanetleyen Çelik, Meriç'e geçmiş olsun dileklerini ileterek bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Sn Melih Meriç’e dönük saldırıyı lanetliyoruz.

Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir.

Sn Meriç’in bir an evvel şifa bulmasını diliyoruz.

Ailesine ve partisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."