Google Haberler

Ömer Çelik'ten Melih Meriç'e saldırıya sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyı kınayarak, şiddet kültürünün siyasi alanda da mahkum edilmesi gerektiğini belirtti.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ömer Çelik'ten Melih Meriç'e saldırıya sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Saldırıyı lanetleyen Çelik, Meriç'e geçmiş olsun dileklerini ileterek bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Sn Melih Meriç’e dönük saldırıyı lanetliyoruz.

Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir.

Sn Meriç’in bir an evvel şifa bulmasını diliyoruz.

Ailesine ve partisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Gaziantep’te Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırıGaziantep’te Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırıGündem
Kurtulmuş’tan Melih Meriç’e yönelik saldırıya tepkiKurtulmuş’tan Melih Meriç’e yönelik saldırıya tepkiGündem
Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar