Ömer Çelik'ten Mescid-i Aksa baskınına sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrailli bakanlarla birlikte bir gurubun Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskına tepki gösterdi. Çelik, "Yüce değerimiz Mescid-i Aksa’ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa’ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz.
Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır.
Netanyahu hükümeti tüm dinlerin mensupları için tehdittir. Bu tehdide karşı tüm insanlık beraber hareket etmelidir.