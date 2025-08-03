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Ömer Çelik'ten Mescid-i Aksa baskınına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrailli bakanlarla birlikte bir gurubun Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskına tepki gösterdi. Çelik, "Yüce değerimiz Mescid-i Aksa’ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz" dedi.

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Ömer Çelik'ten Mescid-i Aksa baskınına sert tepki
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi. 

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa’ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz.

Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır.

Netanyahu hükümeti tüm dinlerin mensupları için tehdittir. Bu tehdide karşı tüm insanlık beraber hareket etmelidir.

 

Kaynak: HABER MERKEZİ