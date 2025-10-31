Ömer Çelik'ten Numan Kurtulmuş'a destek: Saygısızlığı en güçlü şekilde kınıyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a destek açıklaması geldi. Çelik, "Yüce Meclis’in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.
Ömer Çelik sosyal medya hesabından Numan Kurtulmuş'a destek açıklamasında bulundu.
Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a dönük Yüce Meclis’in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz.
Meclis Başkanımız ülkemizin önemli meselelerinden biri hakkında Meclisimizde yasalara, demokratik ilkelere ve geleneklere uygun bir şekilde yürütülen bir sürece başkanlık etmektedir. Meclis Başkanımızın sorumlu bir siyaset adamı olarak yürüttüğü meşru bir süreci hedef almak adına safedilen saygısız sözler Yüce Meclis’imize de saygısızlıktır.
Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değildir, sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir.
Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a dönük Yüce Meclis’in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 31, 2025
Meclis Başkanımız ülkemizin önemli meselelerinden biri hakkında Meclisimizde yasalara, demokratik ilkelere ve geleneklere…