Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e 'cemevi' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cemevlerine ilişkin sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Çelik, Özgür Özel'in, "AK Parti'nin mantığı 'Cemevi, Cümbüş Evi' dedikleri için Cemevi'ni Kültür Bakanlığına bağladılar" sözlerine atıfta bulunarak, eleştirilerinin "siyasi bir bühtan" olduğunu ifade etti.

"Muhalefet yapmakla ilgisi yok"

AK Parti Sözcüsü, Alevi toplumuna dönük bu tür ifadeleri nefret söylemi olarak değerlendirdiklerini belirterek, partilerinin böyle bir yaklaşımı kesinlikle reddettiğini kaydetti. Çelik, "Böylesi siyasi iftiraların muhalefet yapmakla ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Alevi vatandaşların değerlerinin siyasi polemik konusu yapılmasının üzücü olduğunu belirten Çelik, herkesin sorumlu bir siyaset dili kullanması gerektiğini söyledi. Vatandaşların inanç ve değerlerinin siyasi tartışmalara malzeme edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Çelik açıklamasında ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile Alevi toplumu arasında köklü ve derin bir bağ bulunduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız ve Alevi canlarımız arasındaki köklü ve derin muhabbete kimse gölge düşüremez" dedi.

CHP'nin iktidara yönelik "gayrı milli" nitelemesine de tepki gösteren Çelik, bu ifadenin "gayrı meşru" olduğunu savundu.

Çelik şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği "yerli ve milli özgüven devrimi" dünyadaki tüm güç odaklarının dikkatle takip ettiği milli sonuçlar üretmeye devam etmektedir."