Ömer Çelik’ten Sedef Kabaş açıklaması: Fikir hürriyeti ile alakası yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Açıklamalarında Sedef Kabaş'ın Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözlerine değinen Çelik, "Gazeteci Sedef Kabaş'ın yaptığı hiçbir şekilde kabul edilemez, ahlaksız birşeydir; fikir, ifade hürriyeti ile alakası yoktur. Teşkilatlarımız, vatandaşlarımız Türkiye'nin her tarafında (Sedef Kabaş için) suç duyurusunda bulunmuştur. CHP'nin yaptığı nefret siyasetinin önünü açmak, aksi takdirde Cumhurbaşkanı'na karşı kullanılan ifadeleri kınamalıydı.” şeklinde konuştu.