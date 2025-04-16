Ömer Çelik'ten Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik,TBMM Başkanv ekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastane önünde açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamasından satır başları şöyle:

* Değerli ailesiyle görüştük. Hocalarımız sağ olsunlar alanlarında Türkiye'nin en iyileri. En yakın şekilde takip ediyorlar.

* Bize düşen dua etmek. İnşaallah Sırrı Süreyya Önder'i en sağlıklı haliyle yine güler yüzüyle, umuduyla aramızda görmeyi diliyoruz.

* Terörsüz Türkiye sürecinde önemli olan iradedir. Bu irade çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade, Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrı bütün kesimlerden ortaya konulan bu süreci yürütmekle ilgili olumlu yaklaşımlar, DEM Parti'nin yaptığı ziyaretler çervevesinde sürecin yol haritası belli.

* Dolayısıyla bununla ilgili olarak tabii ki Sırrı Bey'in katkıları çok büyük. Geçtiğimiz dönemlerde de büyük tecrübesiyle bu sürece katkı vermişti. Ayrıca, herkesin arasında köprü olan karaketeri icabıyla da son derece kıymetli bir yeri var.

* Ama eminim şu anda hasta yatağında onun da en büyük arzusu bu sürecin akamete uğramadan hedeflerine ulaşacak şekilde ilerlemesi olacaktır.

* Hem memleketimizin selameti açısından -hem de Sırrı Süreyya kardeşimizin dileğinin o olduğunu biliyoruz- biz süreci aynı iradeyle, aynı titizlikle yürütmeye ve hedefine ulaştırmaya gayret edeceğiz.