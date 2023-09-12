Ömer Çelik'ten Tahıl Koridoru açıklaması! Müzakereler BM aracılığı ile yapılmalıdır

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine hedef alan yaklaşımın doğrudan antidemokratik, cumhuriyet ve millet düşmanlığı olduğu açıktır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül darbesini kurarken 20 Temmuz darbesi diye bir kavramdan bahsediyor. Seçim sonuçlarına ilişkin tavrını sürdürmeye çalışıyor. 20 Temmuz'da anayasa ve kanunların yetkiler kullanılarak o gün darbeye karşı, darbe girişiminin sonuçlarını durdurmaya karşı çok önemli tedbirler alındı.

Ana muhalefet partisinin hoşuna gitmiyor

Kanun ve hukuk içinde alınan tedbirlere Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi darbecilerin kullandığı literatürünü kullanarak 15 Temmuz girişimine bir mazeret üretmeye çalıştıklarının farkında değiller. Ülkede devlet başkanı öldürülmeye çalışmış, külliye bombalanmış, anayasa çerçevesinde tedbir alınmış ama bu ana muhalefet partisinin hoşuna gitmiyor.

Meşru mazeretleri ve bahaneleri olduğunu ispat etmeye çalışırlar

Esasında biraz siyasi tarihimizi bilenler 60 ihtilali sonrasında o zamanki darbeyi meşrulaştırmak için, birtakım anayasa hukukçuları, siyaset bilimcileri ve gazeteciler tarafından üretilen argümanlar biliniyor. O günden bugüne sürekli olarak bir çizgi vardır, o çizgi sürekli olarak darbelerin sonuçlarından yola çıkarak darbelerin meşru mazeretleri ve bahaneleri olduğunu ispat etmeye çalışırlar.

Bu durumu millete bir kez daha arz ediyoruz

Darbenin bir insanlık suçu, vatana ihanet suçu olduğu gerçeğini bu değiştirmez. Şimdi aynı argümanlar CHP Genel Başkanı tarafından bir kez daha aldığı seçim yenilgisine mazeret üretmek için kullanılmaya çalışılıyor. İlk defa bu derece darbecilerin kullandığı argümanlar bir siyasi parti genel başkanı ve yöneticileri tarafından açık ve alenen kullanıldığı görülüyor. Bunun da kaydını düşmüş olalım, bu durumu millete bir kez daha arz ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız girişimlerini sürdürmeye devam ediyor

Dünyanın karşı karşıya kaldığı savaş durumunu tüm dünya sistemini etkilediği görüldü. Herkesin savaşla ilgili senaryoları var, savaşın devam etmesine dair hazırlıkları var. Ama barış konusunda ısrar edenin bir tek sayın Cumhurbaşkanımız olduğu görülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız girişimlerini sürdürmeye devam ediyor.

Müzakereler tabii ki BM aracılığı ile yapılmalıdır

Rusya ve Ukrayna'nın alternatif planının olduğu ortaya çıktı. Biz BM inisiyatifi ile Rusya ve Ukrayna ile birlikte bu sürecin yönetilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. BM'nin girişimiyle oluşan tahıl girişi anlaşmasının yeniden canlandırılması gerekiyor. BM aracılığı ile müzakere Türkiye'nin esas pozisyonunu oluşturmaya devam ediyor. Müzakereler tabii ki BM aracılığı ile yapılmalıdır.

Türkiye'nin tahıl koridoru çabaları takdir edildi

Dünyanın en önemli krizlerinin konuşulduğu toplantı olarak G20 toplantısı gündeme geldi. Hindistan'da tek aile tek dünya temasıyla gündeme geldi. Türkiye'nin tahıl koridoru için ortaya koyduğu çabalar takdir edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın destek verdiği Afrika Birliği'nin G-20'ye kabul edilmesi çok önemlidir.

Bütün demokratik ülkeleri buna tedbir almaya çağırıyoruz

Bu tip zirvelerde küresel kuzey ve küresel güneyde birtakım kararların alınmasıdır. Son zamanlarda kutsal kitaplara dönük saldırılar dünyada faşist dalga halini almıştır. Buna karşı tedbir geliştirememektedirler. Düşünce hürriyeti adı altında nefret suçlarının giderek yaygınlaştığı bir tablo ortaya çıkıyor. Biz bütün demokratik ülkeleri buna tedbir almaya çağırıyoruz.

Sıfır atık girişimlerinin bildirgede yer alması önemli

Emine Erdoğan hanımefendinin öncülük ettiği sıfır atık girişimlerinin bildirgede yer alması önemli olmuştur. Uluslararası kuruluşların çağın gereklerine göre yeniden yapılandırılması. Sayın Cumhurbaşkanımız 'dünya beşten büyüktür' mottosu ile ifade ediyorlar. Artık temsil yetersizliği bir çok olayda ayan beyan ortaya çıkmaktadır.

CHP'nin maalesef içine girdiği çıkmaz sokak

Her zaman deprem bölgesinde çalışmaların gündemimizde olduğunu ifade etmek isterim. Oradaki çalışmalar sıkı bir şekilde sürdürülecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli olarak gündemindedir. Bugünün bir darbenin yıldönümüne denk gelmesi sebebiyle demokrasimizi daha güçlü şekilde koruyacağımızı, buna tehdit teşkil eden bütün unsurlarla mücadele edeceğimi söylemek istiyorum. CHP'nin maalesef içine girdiği çıkmaz sokak. Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu korumak için bütün bir demokratik sistemi, bir siyasi parti olarak CHP'nin demokratik sistem içindeki pozisyonunu zehirleyebilecek her türlü söylemde bulunuyor.