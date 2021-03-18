Ömer Gergerlioğlu kimdir?

Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2 Kasım 1965 tarihinde Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamlayan Ömer Gergerlioğlu, Bursa İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimine başladı.

Lisans eğitimini tamamlamasının ardından Iğdır ve Bursa'da çeşitli sağlık ocaklarında çalışan Ömer Gergerlioğlu, 1995 yılında TUS'u kazanarak Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz alanında uzmanlık eğitimine başladı. Bu eğitimi tamamlamasının ardından ise İzmit Seka Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak göreve başladı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarıda görev alan Ömer Gergerlioğlu, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER)'nde çalıştı. 2003'te Kocaeli şube başkanı olan Ömer Gergerlioğlu, 2007-09 yılları arasında ise MAZLUMDER'in genel başkanlığını üstlendi.

Bu yıllarda çeşitli yerel ve ulusal medya kuruşları için insan hakları ve siyaset eksenli makaleler kaleme alan Ömer Gergerlioğlu, 2017'de 679 sayılı Kanun hükmünde kararname ile devlet memurluğundan ihraç edildi.

2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu öncesinde İslami kesimden yazar ve siyasetçilerin bir araya geldiği "Hak ve Adalet Platformu" adlı oluşumda yer aldı. Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. T24 haber sitesinde 20 Ağustos 2016'da yayımlanan ve PKK’nin bir açıklamasına yer verilen "Devlet adım atarsa barış 1 ayda gelir" başlıklı haberi paylaşması nedeniyle örgüt propagandası yapmakla suçlandı ve hapis cezası aldı.

Dava süreci devam ederken 2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçildi. TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nda yer aldı. FETÖ suçlamasından yargılanan bazı kadınların çıplak arandığı iddiasını gündeme getirdi.

17 Mart 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce onanan hapis cezasına ilişkin TBMM'ye sunulan Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasıyla milletvekilliği düşürüldü.