Ömer Koç’tan Bienal açılışında Gazze tepkisi: Bu korkunç soykırımı meşrulaştıranlar olduğuna inanamıyorum

Konuşmasında Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çeken Ömer Koç, uluslararası kamuoyuna da mesaj verdi.

Koç, “Yabancı dostlarım için de birkaç şey söylemek istiyorum. Bu korkunç soykırımı meşrulaştıranlar olduğuna inanamıyorum” ifadelerini kullandı.

Gazze halkına yönelik saldırıların insanlık vicdanında derin yaralar açtığını belirten Koç, “Dualarım ve aklım Gazze’deki insanlarla birlikte” dedi.

Açılış töreninde çok sayıda yerli ve yabancı sanatçı, küratör, kültür-sanat temsilcisi ile diplomatik misyon yetkilileri de hazır bulundu.