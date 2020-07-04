Ömer Saçaklıoğlu hayatını kaybetti
Doğa Koleji’nin eski sahibi iş insanı Ömer Saçaklıoğlu yaşamını yitirdi.
İnşaat sektöründeki faaliyetlerini sürdüren ve 2016 yılında Doğa Koleji'nin satın alarak gündeme gelen Metal Yapı Konut'un kurucusu Ömer Saçaklıoğlu yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören Saçaklıoğlu, 62 yaşındaydı.
2016 yılında Doğa Koleji'ni satın alarak dikkatleri üzerine çeken Ömer Saçaklıoğlu, 2019 yılında okulların girdiği mali sıkıntıların ardından kurumun yönetimini İTÜ tarafından kurulan vakfa devretmişti.