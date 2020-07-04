ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
32 °C

Son Dakika Haberleri:

Ömer Saçaklıoğlu hayatını kaybetti

Doğa Koleji’nin eski sahibi iş insanı Ömer Saçaklıoğlu yaşamını yitirdi.

Ömer Saçaklıoğlu hayatını kaybetti
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

İnşaat sektöründeki faaliyetlerini sürdüren ve 2016 yılında Doğa Koleji'nin satın alarak gündeme gelen Metal Yapı Konut'un kurucusu Ömer Saçaklıoğlu yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören Saçaklıoğlu, 62 yaşındaydı.

2016 yılında Doğa Koleji'ni satın alarak dikkatleri üzerine çeken Ömer Saçaklıoğlu, 2019 yılında okulların girdiği mali  sıkıntıların ardından kurumun yönetimini İTÜ tarafından kurulan vakfa devretmişti.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap