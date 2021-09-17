Ömerli Barajı nerede?

İstanbul her yıl kısıtlı su kaynakları ile gündeme gelirkeni, kentin en önemli su kaynaklarından biri Ömerli Barajıdır. 1963 yılında yapımına başlanan ve 1973 yılında inşaası tamamlanan Ömerli Barajı 220 milyon metreküplük su kapasitesiyle İstanbul'un temiz su ihtiyacını karşılayan barajlar arasında dikkat çekiyor.

Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 2.198.000 m³, akarsu yatağından yüksekliği 52,00 m, normal su kotunda göl hacmi 386,50 hm³, normal su kotunda göl alanı 23,10 km²'dir. Yılda 180 hm³ içme-kullanma suyu sağlamaktadır.

Ömerli Barajı nerededir?

Ömerli Barajı, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer almaktadır. Riva Deresi üzerinde yer alan baraja en yakın yerleşim birimleri Çekmeköy'e bağlı Ömerli, Koçullu ve Esenceli köyleridir.