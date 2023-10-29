Omuz omuza kurulan bir eseri emanet aldık

Hüseyin Çevik / Konya Ticaret Borsası Başkanı

Türk Milleti’nin azim ve kararlığıyla istiklal ve istikbal uğrunda ağır bedeller ödeyerek zor şartlarda kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutlamanın büyük bir övünç ve gururunu yaşıyoruz. 100’üncü yaşını kutladığımız Cumhuriyet, milletimizin el ele, omuz omuza bir ve bütün olarak kurduğu en önemli eseridir.

Bize bu eseri emanet eden Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahramanlarımızı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin vatanperver üyelerini, aziz şehitlerimizi rahmetle, saygıyla, minnetle yâd ediyorum.

100 yıllık derin bir çaba

Türkiye Cumhuriyeti; politika, ekonomi, tarım, sanayi, teknoloji, askeri, eğitim, spor alanları başta olmak üzere muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için 100 yıldır derin bir çaba ile yoğruldu. 100 yılda ülkemiz büyük badireler atlattı. Ülkemizin üzerindeki karanlık eller marifetiyle, içimizdeki vesayetçi zihniyetlerle darbeler, baskılar, adaletsizlikler, terör olayları yaşadık. Fakat tüm bu olumsuzluklara rağmen milletimizin devlete olan bağlılığı ve inancı ile ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ hedefinden vazgeçmedik.

Kalın duvarlar artık kalktı

Son 20 yılda da ülkemiz ekonomik, sosyal ve kültürel alanda büyük mesafeler aldı. Demokrasi ve kalkınma devrimleriyle, milli iradenin önündeki engelleri, Cumhurla Cumhuriyet arasında örülen kalın duvarları kaldırdık. Sosyo-ekonomik alanlardaki atılımlar, milli ve yerli anlayışla savunma sanayi başta olmak üzere TOGG otomobilimiz, teknoloji yatırımlarımız gelişmemizi ve bölgesinde güçlü bir ülke olmamızı sağlamış, dünyada saygınlığımız artmıştır. Küresel ölçekte her alanda büyük değişimler, gelişmeler, savaşlar, yıkımlar yaşanırken, ülkemizin bu coğrafyada ayakta güçlü durmaktan başka bir şansı veya alternatifi yoktur. Bu bilinçle 2053 ve 2071 vizyonuyla Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek, gelecek nesillerimize her yönüyle güçlü bir ülke bırakmak için inançla, azimle çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz.

Konyalı girişimci, her alanda ülkenin prestijini öne koyar

Şehrimiz, tarımsal üretim ve ticaretiyle Tarımın Başkenti olmasının yanında imalat sanayisi, teknoloji üretimi, dijital dönüşüm gibi birçok alanda faaliyet gösteren sektörleriyle, ihracat artışı ve dış ticaret fazlasıyla Türkiye ekonomisinin dinamiklerini oluşturmaktadır. 2022 yılı itibariyle 12 organize sanayi bölgesi ile farklı sektörlerde 185 ülkeye 3.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirmemiz şehrimizin ürettiğinin ve çalıştığının bir göstergesidir. Şehrimiz iş dünyasını temsil eden Konya Ticaret Borsası olarak da bugüne kadar olduğu gibi uluslararası arenada Türkiye’nin prestiji ve menfaatleri doğrultusunda, tüccar, sanayici ve ihracatçılarımızla iş birliği içinde daha yüksek oranda ihracat artışı için, ülkemiz ekonomisine değer katmak için çalışmalarımıza, faaliyetlerimize, projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Türk iş dünyasının, üzerine düşeni yapma ve ülkemizi en ileri noktalara ulaştırma kararlılığı hiç değişmeyecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı ülkemize, milletimize kutlu olsun. Nice 100 yıllara Türkiyem.