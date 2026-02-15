On bir ayın sultanı başlıyor: Ramazan Bayramı ne zaman?

İslam âleminin büyük bir özlemle beklediği "on bir ayın sultanı"Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanlar için kutsal olan bu ayda, milyonlarca mümin ibadetlerini yerine getirmek üzere hazırlıklarını tamamlıyor.

Ramazan ayının müjdeleyicisi olan ilk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba akşamı cemaatle eda edilecek. Bu başlangıcın ardından, 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece ilk sahur yaşanacak ve 19 Şubat Perşembe günü yılın ilk iftarı yapılacak.

Oruç, mukabele, fitre ve yardımlaşma gibi ibadetlerle ihya edilecek olan bu ayda, İslam dininde "bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilen Kadir Gecesi ise 16 Mart'ta idrak edilecek. Ramazan'ın ardından 20 Mart'ta başlayacak olan Ramazan Bayramı ile taçlandırılacak.

2026 yılı fitre miktarı: 240 TL

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, ramazan ayının vazgeçilmez bir parçası olan ve ihtiyacı olanlara verilen fitre miktarını bu yıl için kişi başı 240 lira olarak kararlaştırdı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, ramazanın Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve gündüz orucun farz kılındığı, gecelerinde ise ibadetin tavsiye edildiği bir ay olduğunu ifade etti. Peygamber Efendimizin ramazan gecelerinde bir süre cemaatle teravih namazı kıldığını belirten Tiryaki, şu bilgileri paylaştı:

"Hz. Peygamber, farz olarak anlaşılır endişesiyle bu namazı cemaatle kılmaya devam etmeyeceğini ashabına ifade etmiştir. Hz. Peygamber'in vefatıyla bu endişe ortadan kalkınca, Hz. Ömer döneminden itibaren teravih namazı cemaatle düzenli bir şekilde kılınmaya tekrar başlanmıştır. Böylece Müslümanlar tarafından ramazan geceleri sünnete uygun bir şekilde ihya edilegelmiştir. Yine Müslümanlar, Peygamberimizin sahur yapmaları yönündeki teşvik ve tavsiyeleri gereğince sahura kalkmaya önem vermişlerdir."

Tiryaki, Hz. Muhammed'in ramazan ayında daha cömert davrandığını belirterek, "Peygamberimiz bu ayda çokça Kur'an okur ve mukabele ederdi. Peygamberimizin sünnetinden hareketle Müslümanlar asırlardır ramazan ayında hatimler okumuş, camilerde itikafa girmiş, infak ve tasadduklarını çoğaltarak sosyal dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemişlerdir" dedi.