On Numara 4'e bölündü

13 Ağustos 2018

On Numara oyununun 836. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 5, 14, 15, 18, 23, 26, 27, 31, 37, 38, 48, 50, 51, 55, 56, 58, 65, 67, 69, 75 ve 76 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 79 bin 175 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgiye göre, çekilişte 9 bilen 102 kişi, 2 bin 70 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 603 kişi 132 lira 20'şer kuruş, 7 bilen 16 bin 871 kişi, 23 lira 95'er kuruş, 6 bilen 103 bin 578 kişi 4 lira 5'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 171 bin 251 kişi 3 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Samsun'un Havza, Kastamonu merkez, Antalya'nın Muratpaşa ve Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 111 bin 343 lira 15 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 841 bin 203 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 469 bin 187 lira 40 kuruş aktarıldı.

Kaynak: AA