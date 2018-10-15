On Numara 4'e bölündü

15 Ekim 2018

On Numara oyununun 845'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar, 1, 8, 14, 24, 25, 35, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 59, 60, 65, 67, 73, 77 ve 78 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 85 bin 659 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 845'inci hafta çekilişinde 9 bilen 90 kişi 2 bin 538 lira 35'er kuruş, 8 bilen bin 889 kişi 121 lira 15'er kuruş, 7 bilen 17 bin 541 kişi 24 lira 80'er kuruş, 6 bilen 108 bin 929 kişi 4 lira 20'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 223 bin 313 kişi 2 lira 65'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, Ankara'nın Altındağ, Eskişehir Odunpazarı, Muğla Marmaris ve Ordu'nun Perşembe ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Kaynak: AA