On Numara çekildi

18 Aralık 2017

On Numara oyununun 802'nci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 6, 18, 19, 22, 23, 30, 31, 35, 36, 40, 43, 45, 46, 49, 51, 52, 60, 61, 75, 76 ve 78 olarak belirlendi.

Bir kişi bildi

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 310 bin 770 lira 15 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 87 kişi 2 bin 381 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 707 kişi 121 lira 55'er kuruş, 7 bilen 17 bin 538 kişi 22 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 107 bin 846 kişi 3 lira 85'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 164 bin 539 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 10 bilen talihlinin kuponunu, Mersin'in Bozyazı ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 71 bin 777 lira 20 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 825 bin 622 lira 63 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 460 bin 394 lira 94 kuruş aktarıldı.

Kaynak: AA