On Numara üçe bölündü

18 Haziran 2018

On Numara oyununun 828. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 12, 14, 15,19, 24, 26, 30, 32, 36, 39, 45, 51, 56, 58, 61, 66, 67, 69, 71 ve 74 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen üç kişi, 107 bin 659 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 96 kişi 2 bin 242 lira 95'er kuruş, 8 bilen bin 674 kişi 128 lira 85'er kuruş, 7 bilen 16 bin 616 kişi 24 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 102 bin 834 kişi 4 lira 20'şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 177 bin 306 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Sivas'ın merkez, İzmir'in Karşıyaka ve Bursa'nın Osmangazi ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 153 bin 166 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 857 bin 994 lira 71 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 478 bin 481 lira 33 kuruş aktarıldı.

Kaynak: AA