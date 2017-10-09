On Numara'dan 2 kişiye ikramiye

09 Ekim 2017

On Numara oyununun 792'nci hafta çekilişi yapıldı.

Çekilişte, 10 bilen 2 kişi 151 bin 608'er lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 77 kişi 2 bin 626 lira, 8 bilen bin 522 kişi 133 lira 5'er kuruş, 7 bilen 15 bin 825 kişi 24 lira 25'er kuruş, 6 bilen 100 bin 645 kişi 4 lira 5'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 163 bin 171 kişi ise 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Ataşehir ve İzmir'in Bergama ilçelerinden yatırdıkları belirtildi.

Toplam 2 milyon 21 bin 436 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 806 bin 54 lira 80 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 449 bin 208 lira 12 kuruş aktarıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar ise 4, 6, 11, 12, 15, 16, 20, 22, 26, 37, 41, 46, 48, 52, 55, 57, 58, 61, 62, 70, 78 ve 80 olarak belirlendi.

Kaynak: AA