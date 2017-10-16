On Numara'dan 3 kişiye ikramiye

16 Ekim 2017

On Numara oyununun 793'üncü hafta çekilişi yapıldı.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi 101 bin 33 lira 25'er kuruş kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 82 kişi 2 bin 464 lira 70'er kuruş, 8 bilen bin 542 kişi 131 lira 20'şer kuruş, 7 bilen 15 bin 375 kişi 25 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 97 bin 98 kişi 4 lira 20'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 162 bin 319 kişi ise 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını Ankara'nın Çankaya ve Keçiören ile Manisa'nın Şehzadeler ilçelerinden yatırdıkları belirtildi.

Toplam 2 milyon 20 bin 660 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 805 bin 641 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 449 bin 35 lira 66 kuruş aktarıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar ise 1, 6, 12, 13, 14, 16, 19, 27, 35, 37, 38, 40, 49, 51, 52, 55, 64, 65, 68, 69, 75 ve 80 olarak belirlendi.

Kaynak: AA