On Numara'dan 5 kişiye ikramiye

30 Ekim 2017

On Numara oyununun 795'inci hafta çekilişi yapıldı.

Oyunun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 59 bin 545 lira 90'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 98 kişi 2 bin 25 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 837 kişi 108 lira 5'er kuruş, 7 bilen 17 bin 940 kişi 21 lira 5'er kuruş, 6 bilen 107 bin 224 kişi 3 lira 75'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 152 bin 353 kişi ise 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 10 bilen talihliler kuponlarını, Muğla'nın Marmaris, Eskişehir'in Tepebaşı, Balıkesir'in Erdek, Sinop'un Gerze ve İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinden yatırdı.

Toplam 1 milyon 984 bin 840 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 791 bin 334 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 441 bin 75 lira 70 kuruş aktarıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar ise 1, 5, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 32, 34, 37, 38, 43, 44, 45, 48, 59, 60, 63, 76 ve 79 olarak belirlendi.

Kaynak: AA