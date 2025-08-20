Önce çaldı, sonra sattı! Aylık 70 bin TL gelir elde ettiği ortaya çıktı

Arnavutköy'de, büyük giyim mağazalarından ürün çaldığı belirlenen Veli Yaman gözaltına alındı. Şüphelinin, deneme kabinlerine girerek kıyafetlerin üzerindeki alarmları penseyle söktüğü, çaldığı ürünleri internet üzerinden satarak aylık yaklaşık 70 bin TL gelir elde ettiğinin tespit edildiği bildirildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi

Olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Yaman'ın, mağazalara kâğıt dolu bir çantayla girip kabinde kâğıtları boşalttığı, yerine çaldığı kıyafetleri koyarak dışarı çıktığı belirlendi. Mağaza yetkililerinin ihbarı üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin deneme bahanesiyle kabine girdiğini ve alarmları söktükten sonra ürünlerle ayrıldığını tespit etti.

Yapılan çalışmanın ardından yakalanan şüphelinin çantasında alarm sökmeye yarayan aletler, pense ve çok sayıda çalınmış kıyafet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.