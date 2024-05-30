'Önder Kadın’24' ödülleri töreni yapıldı

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin (TÜKD), 2008’den beri gelenekselleşen, 'Önder Kadın Ödül Töreni’nde direnen kadınlar ödüllendirildi. Organizasyon, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirildi.

Derneğin GMYK Üyesi Songül Başkaya, ödül dağıtımının ardından, Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim’e günün anısına tablo hediye etti.

Gecede 6 kategoride ödül verildi

Törende, 'Bilim Ödülü' Prof. Dr. Lale Akarun’a, 'Sanat Ödülü' Damla Sönmez’e, 'Medya Ödülü' Şule Aydın’a, 'Onur Ödülü' Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadınları'na ve 'Spor Ödülü' Filenin Sultanları’na, 'Özel Ödül' ise Çiğdem Mater’e verildi.

"Tarihi biz yazıyoruz"

TÜKD’nin mezun bursiyeri tarafından sunulan programda konuşan TÜKD Genel Başkanı Meral Güler, “Sevgili dostlar, tıpkı atalarımız gibi, biz de bin zorluğa rağmen, varlığımızı tarihe tüm gayretimizle mühürlüyoruz. Tarih sizleri, bizleri unutmayacak! Neden mi? Çünkü onu biz yazıyoruz!” dedi.

'Vazgeçmiyoruz'

Prof. Dr. Lale Akarun 'Bilim Ödülü'nü alırken salonda 'Vazgeçmiyoruz' yazılı pankartlar kaldırıldı. Ödülünü Boğaziçili Akademisyenler adına alan Akarun, "Türkiye’de bilim yapmak kolay değil: Hem bilim yapacaksınız hem de bilim yaptığınız kurumları korumaya çalışacaksınız” dedi.

"Milletler Ligi'nde başarılar"

'Spor Ödülü'nü Filenin Sultanları adına TVF’den Sakine Tayanç aldı. Sakine Tayanç, şunları kaydetti: “Kadın, elinin değdiği her alanı güzelleştirmek gibi bir güce sahiptir ve bizler bu gücün farkındayız. Kızlarımız da bu güç ile birlikte Türkiye'de voleybol sporunu güzelleştirerek çok daha iyi yerlere getirmeye çalışıyor. Onlara Milletler Ligi'nde başarılar diliyorum.”