Önder'e veda... Sırrı Süreyya Önder cenaze töreni ne zaman, nerede yapılacak? Sırrı Süreyya Önder nereye defnedilecek?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 15 Mayıs'ta kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. AORT damarı da yırtılan Önder, 12 saatlik bir operasyon geçirmişti. Sırrı Süreyya Önder 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti ve 3 Mayıs'ta hataya gözlerini yumdu.

Bu gelişme sevenlerini yasa boğarken Önder'in cenaze programı merak ediliyor. Binlerce kişi "Sırrı Süreyya Önder cenaze töreni ne zaman, nerede yapılacak?", "Sırrı Süreyya Önder nereye defnedilecek?" sorusuna cevap arıyor.

Sırrı Süreyya Önder cenaze programı

Hayatını kaybeden siyasetçi, yazar ve sinemacı Sırrı Süreyya Önder için 4 Mayıs Pazar günü çeşitli anma ve cenaze programları düzenlenecek.

Önder anısına ilk tören saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Aynı gün ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Bugün saat 19.15’ten itibaren Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde taziyeler kabul edilmeye başlanacak. Yarın itibarıyla taziye kabulleri DEM Parti'nin il ve ilçe örgütlerinde sürdürülecek.