“Önemli olan turizm sektörünü, krizlerden bağımsız hale getirmek”

14 Şubat 2020

Canan SAKARYA - Ankara Günlüğü

2020 yılı hedefini 58 milyon turist olarak açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Çin’de yaşanan koronavirüs salgınının uzun vadede turizm hedeflerinde bir sapma yaratmasını beklemediğini belirtti. Ancak şubat ayı sonuna kadar Çin ile Türkiye arasındaki seyahatlerin askıya alındığına dikkat çekerek, salgının kısa vadede turizm sektörüne olumsuz yansıdığını ifade etti. TBMM’de soruları yanıtlayan Bakan Ersoy, salgın sonrası Avrupa’dan Çin’e kongre turizmi kapsamında gidecekler için Türkiye’nin alternatif destinasyon olarak tekliflere girmesi ve krizin fırsata çevrildiği değerlendirmelerinin hatırlatılması üzerine ise; “Bununla ilgili kesin yorum yapmak yanlış” açıklamasını yaparken, “Biz kendi politikalarımızı oluşturuyoruz. Önemli olan sektörü krizlere karşı bağışıklı ve krizlerden bağımsız hale getirmek. Biz hep bunun üzerine strateji oluşturuyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hedeflerinin krizlere dayanıklı bir turizm sektörü oluşturmak olduğuna vurgu yapan Ersoy, “Önemli olan sektörü krizlere karşı bağışıklı ve krizlerden bağımsız hale getirmek Biz hep bunun üzerine strateji oluşturuyoruz. Krizler geçmişte de vardı bugün de var, gelecekte de olacak. Sistemi buna dayanıklı hale getirmek lazım. O yüzden zamanında Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nı kurduk” diye konuştu. Ersoy, Çin’de yaşanan gelişmeler için şubat ayının bitmesini beklediklerini, Dünya Sağlık Örgütü’nün de şubat ayı sonuna kadar virüsün yayılımını takip ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu: “Sağlık Bakanlığımız zaten koronavirüsün Türkiye’ye sıçraması olasılığına karşı çok dikkatli ve tüm tedbirleri alıyor.”

İYİ Partili Çokal istifa etti

İYİ Parti Antalya Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Tuba Vural Çokal partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Çokal’ın istifasında Antalya kongresi etkili oldu. “Yol arkadaşları ve kendisinin uzun zamandır değersizleştirilmeye maruz kaldığını” söyleyen Çokal, Antalya’da kongre sürecine gidilirken, Antalya’nın iki büyük ilçe başkanının görevden alınmasının da bu durumun bir sonucu olduğunu söyledi. Çokal, demokrasi vurgusu yapan bir partinin kendi kongre sürecinde adil ve eşit bir ortamı sağlayamadığını belirtti.