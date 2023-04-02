Önemli uyarı... Seçmen kaydı sorgulama için son gün
Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili genel seçimleri için 14 Mayıs'ta sandığa gidecek. 20 Mart'ta muhtarlıklarda askıya çıkan seçmen listeleri bugün 17.00'de askıdan inecek. İtirazlar ve adres değişikliği için de Nüfus Müdürlükleri mesai bitimine kadar hizmet verecek.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin takvimine göre, güncellenmek üzere 20 Mart'ta ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri bugün 17.00'de askından indirilecek ve bunlara ilişkin itiraz süresi de sona erecek.
Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için yapılacak başvuruların süresi de bugün dolacak.