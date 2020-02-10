Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek'ten 12 Şubat mesajı

10 Şubat 2020

Ali ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ



Mesajında Mahçiçek,”kendi imkanlarıyla düşmanı toprağından kovan aziz hemşehrilerimin hakkıdır “Kahraman” ünvanı” diyerek sözlerine şöyle devam etti:



“Bu destansı mücadele nesilden nesile aktarılacaktır. 21 Ocak 1920’de başlayıp 12 Şubat sabahına kadar 22 gün boyunca geceli gündüzlü, soğuk kış şartlarında devam eden, gerek çete, gerek sokak savaşlarıyla Maraş’ımız düşman eline bırakılmamıştır. Yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla ve çocuğuyla, her biri ayrı bir kahramanlık hikâyesi yazan Maraş halkı, çok ağır bedeller ödese de sonunda canını vermiş vatanını teslim etmemiştir.



Birlik ve beraberlik örneğini en güzel şekilde sergileyen Maraş halkı zaman zaman yeise düşse de, kendilerine savaşmayın emri verilse de yılmamış ve mücadelesine devam etmiştir. Kendi imkânlarıyla savaşıp Fransız askerlerini temiz topraklarından kovan Maraş halkı, tüm vatanda Milli Mücadele ruhunun da simgesi haline gelmiştir.



Sadece kendi şehrini değil çevre illere de müdafaaya yardıma giden kahraman şehitlerimiz oralarda da çetin mücadeleler vermiş ve düşmanın Anadolu topraklarında yeri olmadığını göstermiştir.



Böyle aziz ve onurlu bir mücadeleyle kazanılan Maraş topraklarımız gerçekten mübarek şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır.



Bizler bu onurlu mücadelenin farkında olarak yarınlarımızı ve nesillerimizi ona göre şekillendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.



Bu hafta şehrimize gelen medarı iftiharımız Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamız da Milli Mücadele konferansında “Her türlü siyasetin üstünde bir zenginliktir Kahramanmaraş. Mühim olan buranın yaşaması, refahının devam etmesi, kültürel kimliğinin korunmasıdır” diye ifade etmiştir.

12 Şubat bizim için bir bayram, sevinç ve haklı bir gururdur. Bu topraklarda kanının son damlasına kadar mücadele eden aziz şehitlerimi rahmetle anıyor, nesillerimize de ilham olmasını diliyorum.”