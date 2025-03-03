Onlarca mağdur, milyonlarca liralık zarar! Mahkemeden 157 yıl hapis cezası

Kayseri’de bir şirket kurarak kar payı vaadiyle 64 kişiden 24 milyon lira topladığı iddia edilen sanık, yargılandığı davada toplam 157 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık V.A. ve firari sanık M.A. katılmazken, taraf avukatları mahkemede hazır bulundu. Savcı, sanıkların “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti, V.A’yı 57 mağduru dolandırdığı gerekçesiyle 157 yıl 6 ay hapis ve 350 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Firari M.A. hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2022 yılında hayvan maması ve ilaç ticareti yapan bir şirket kuran V.A. ve M.A. hakkında kar payı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, sözleşme, doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.