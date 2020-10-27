"Önlem alınmazsa süt ithalatına başlayacağız"

27 Ekim 2020

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, "Süt üreticilerine ilişkin bir önlem alınmazsa yakında bütün inekler kesime gidecek ve süt ithalatına başlayacağız." dedi.

Yalım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, süt üreticilerinin son zamanlarda sıkıntılar çektiğini ifade etti.

Süt üreticilerinin, yem fiyatlarındaki artıştan dolayı ineklerini kesime vermek zorunda kaldığını dile getiren Yalım, çiftçilerin sorunlarının çözümü için Tarım ve Orman Bakanlığının bir an önce harekete geçmesini istedi. Et ve süt üreticilerinin desteklenmesi için teşviklerin artırılması gerektiğini vurgulayan Yalım, ayrıca süt üreticilerine litre başına 1 lira destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Yalım, "Süt üreticilerine ilişkin bir önlem alınmazsa yakında bütün inekler kesime gidecek ve süt ithalatına başlayacağız." ifadesini kullandı.

Uşak'taki deri sektöründe faaliyet gösteren işverenlerle görüşmeler yaptığını da anlatan Yalım, "17 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla kromlu, yarı mamul deri ihracatının FOB bedeline yüzde 40 destekleme ve fiyat istikrar fonu getirilmiş olup bu karar daha sonra deri sanayicileri ve konfeksiyoncuların talepleri doğrultusunda 2019 yılında yüzde 20'ye düşürülmüştür. Hangi ülkede ihracat yapan bir firmaya ekstra ek vergi getiriliyor, destek yerine köstek olunuyor? İhracat yapan sanayicimize destek olalım." diye konuştu.

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Kaynak: AA