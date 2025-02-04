Önlemler peş peşe alınıyor! Sabiha Gökçen'de iptal edilen uçuşlar arttı

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda alınan uçuş azaltma kararının kapsamı genişletildi. 6 Şubat için belirlenen yüzde 10'luk uçuş iptali kararı, yüzde 20 oranına çıkarıldı. Ayrıca 7 Şubat uçuşlarının yüzde 10'u iptal edilecek.

Sabiha Gökçen Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından şu ifadelere yer verildi: "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 6 Şubat tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20'si ve 7 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir."

'Güncel bilgileri takip edin' tavsiyesi

Yolculara uçuşlarıyla ilgili güncel bilgileri hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiye edildi. Daha önce yapılan açıklamada, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen'deki uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyurulmuştu.