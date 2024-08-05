Önüne 3 şart konuldu! Meta'dan son dakika açıklaması: Instagram açıldı mı?

Dünyanın en fazla Instagram kullanan beşinci ülkesi olan Türkiye'de, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2 Ağustos 2024 tarihinde aldığı kararla Instagramı yasakladı. Erişim engelinin dördüncü gününde BTK, Instagram yetkilileri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bir araya geldi.

Kullanıcılar erişim kısıtlamasının olduğu süreçte Instagram'a VPN (Virtual Private Network: İnternet trafiğini şifreleyen ve bu trafiği uzak bir sunucu üzerinden yönlendiren bir teknoloji) kullanarak giriş yapıyordu.

Meta'dan Instagram açıklaması

Instagram'ın üst kuruluşu Meta, konuya ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken, işletmeler de müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Instagram'ın açılması için 3 şart!

BTK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ve Instagram yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmede Instagram'ın önüne 3 şart konulduğu iddia edildi. Bunlar;



* Tüketici haklarına dikkat edin. Instagram kullanıcılarının paylaşımları kişisel ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeli.

* Katalog suçlarda içerikleri hızlıca kaldırın.

* Terör örgütü PKK kırmızı çizgimizdir. Bu konuda da içerik kaldırmada sorunlar yaşanıyor. Daha hızlı hareket edilmeli.

İddiaya göre Instagram, Türkiye'nin PKK şartını kabul ederken suikaste uğrayan Hamas Lideri İsmail Haniye konusunda herhangi bir söz vermedi.

Instagram açıldı mı? (Instagram erişim engeli ne zaman kalkacak?)

Görüşmeye ilişkin detayların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulduğu belirtilirken, İnstagram'ın açılmasına ilişkin nihai kararın kabine sonrasında duyurulacağı tahmin ediliyor.

Instagram neden kapatıldı?

2 Ağustos Cuma günü BTK tarafından yapılan açıklamada Instagram’a erişim engeli getirildiği duyuruldu. BTK'nın resmi internet sitesinde instagram.com hakkında uygulanmakta olan kararlar kısmında "instagram.com, 02/08 2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojiler ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

Bakan Uraloğlu ise X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Instagram'a erişim engelinin katalog suçlar kapsamında alındığını belirtmişti.

Katalog suçlar nedir?

Katalog suçlar arasında;

1) İntihara yönlendirme (madde 84),

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra)

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190)

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194)

5) Müstehcenlik (madde 226)

6) Fuhuş (madde 227)

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları ve 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar

İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilebiliyor.