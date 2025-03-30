Onur Alp Yılmaz'a soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz'ın, dün Halk TV ulusal medya yayınında, halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik söylemlerde bulunması üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Yılmaz hakkında "nefret ve ayrımcılık", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Onur Alp Yılmaz ne demişti?

Yılmaz, Halk TV yayınında boykotlara ilişkin tüketimden gelen vergilere işaret ederek, Sırbitan'ı örnek göstermiş ve şunları söylemişti:

“Birkaç gün hayatı durduruyorlar. Hiç kimse hiçbir şey tüketmiyor. Bu bağlamda belli günlerde tüketimi sıfıra indirmek daha caydırıcı olacaktır. Bunu değerlendirmekte ve Sırbistan örneğine bakmakta büyük fayda var.”