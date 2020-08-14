Onur Ünlü'den "Hayatımı Satıyorum" projesi

14 Ağustos 2020

Senarist ve yönetmen Onur Ünlü, "Hayatımı Satıyorum" adında ilginç bir internet sitesi açtı. İnternet sitesinde kendine ait eşyaları satışa çıkaran Onur Ünlü, internet sitesinin hakkında kısmında yaptığı açıklamada, "Hayatımı Satıyorum nedir?" sorusunun yanıtını, "Onur Ünlü’nün yaşamı, ölümü ve sonrası da dahil olmak üzere hayatına dair tüm maddi manevi değerlerin satışıdır." ifadeleriyle verdi.

Ünlü'nün internet sitesinde Mağaza, Satılmışlar, Hakkında, Sözleşmeler ve İletişim bölümleri yer alıyor.

"Hayatımı Satıyorum"da Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi filminde kullanılan klaket, İtirazım Var filmindeki Selman Bulut karakterinin nüfus cüzdanı, Kırık Kalpler Bankası adlı filmin ilk ve tek orijinal afişi, Onur Ünlü'nün babasının 65 yaş üstü kartı, üzerinde Onur Ünlü yazan cüzdan ve daha birçok ilginç ürün satılıyor.

Sitenin açılış sayfasında ise, "İşte size fırsat! Onur Ünlü’nün nesi var nesi yok satın almak istemez misiniz? İster, sabit fiyatlı ürünlere parayı tak diye yapıştırın! İsterseniz açık artırmaya girip, en iyi fiyatı verin ve ürünü kapın! Belki de Onur Ünlü kompile sizin olur, kim bilir?" ifadeleri yer alıyor.

Onur Ünlü kimdir?

Onur Ünlü, 24 Haziran 1973 tarihinde İzmit'te doğdu. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Sanatları bölümünde tamamlayan Onur Ünlü, daha sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri anabilim dalında yüksek lisans yaptı.

1993-98 yılları arasında Ah Muhsin Ünlü mahlasıyla birçok şiir yazan Ünlü, 2006 yılında ise yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Polis adlı filmle ilk kez seyircilerin karşısına çıktı.

2011-13 yılları arasında Leyla ile Mecnun dizisinin genel yönetmenliğini yapan Onur Ünlü, 2012-2013 yıllarında ise Şubat dizisinin genel yönetmenliğini yaptı. Bu dizilerin ardından Ben de Özledim adlı dizinin yönetmenliğini üstlenen Ünlü, aynı zamanda bu dizide Onur Ünlü rolü ile kendisini canlandırdı.

Onur Ünlü, Güneşin Oğlu, Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi, Sen Aydınlatırsın Geceyi, İtirazım Var, Cingöz Recai gibi filmlerde senaristliğini ve yönetmenliğini yaptı.