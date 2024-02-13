ORC Araştırma anketi: AK Partili Murat Kurum, İmamoğlu'nun önünde
ORC Araştırma'nın anketi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikinci sıraya gerilediğini ortaya koydu.
ORC Araştırma, 10 - 12 Şubat tarihlerinde 3 bin 920 kişiyle telefonda görüşülerek hazırlanan yerel seçim anketinin sonuçlarını X hesabından yayınladı.
Buna göre katılımcıların yüzde 37,7'si AK Parti'nin adayı Murat Kurum'a oy verirken, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun oyu yüzde 36,5 olarak ölçüldü.
Kararsızlar yüzde 7,1'lik oranla üçüncü sırada yer alırken, DEM Parti'nin adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni yüzde 6,8'de kaldı.
Ankete göre Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun oyu yüzde 3,7; İYİ Partili Buğra Kavuncu'nunki yüzde 3,6; Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'ün oyu ise yüzde 2,9.