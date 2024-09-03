Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman kabri başında anıldı

Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman'ın anıldığı etkinlikte, Osman'ın mezarına çiçek ve karanfiller bırakıldı. Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Tayyib Kadak, "Kurucumuz Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman'ın ifadesiyle, 'Beşerin saadetini teminden başka bir emel beslemeyen', 104 yıllık bir hikaye. 1920'de topraklarımız işgal altındayken, 20 kişilik bir grup aydın Mazhar Osman'ın önderliğinde, çocuklarımızın ve gençlerimizin bağımlı olma riskini görüyor ve buna karşı koymak için Hilal-i Ahdar'ı kuruyor. Yani cephede bir bağımsızlık savaşı sürerken, cephe ardında da bir bağımsızlık savaşı başlatılıyor. İşte Yeşilay, nereye baksanız savaşın yıkımlarını göreceğiniz bir dönemde kurulmuştur" dedi.

Bugün de Yeşilay yoluna Mazhar Osman'ın izinde devam ediyor

Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadelede Türkiye'nin en etkili sivil toplum kuruluşu haline geldiğini kaydeden Kadak, "Yeşilay'ı ve Türkiye'nin ilk modern ruh sağlığı hastanesini kuran Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman'ın bağımlılıklarla mücadele çalışmaları ve vizyonu, bugün de Yeşilay'daki faaliyetlerimize rehberlik etmeyi sürdürüyor. Merhumu saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.