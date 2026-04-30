Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler hastaneye kaldırıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Altınordu ilçesinde meydana gelen olayda, kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenilen Güler’e ilk müdahale Medical Park Ordu Hastanesi’nde gerçekleştirildi.

Tedavisine İstanbul'da devam edildi

Başkan Güler’in tedavisinin, kendi talebi doğrultusunda İstanbul’da devam etmesine karar verildi. Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan hava ambulansı ile İstanbul’a nakli yapıldı.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden ilerleyen saatlerde Güler’in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, yoğun çalışma temposuna bağlı olarak kendisini iyi hissetmemesi üzerine tedbir amaçlı hastaneye başvurduğu belirtilerek, "Kontroller sonrası detaylı tetkikler için tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmiştir. Başkanımızın genel durumu iyi olup, endişe edilecek bir husus bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Mehmet Hilmi Güler kimdir?

Mehmet Hilmi Güler, 1949 yılında Ordu’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Güler, akademik kariyerinin ardından özel sektörde ve kamuda çeşitli görevler üstlendi. 2002–2009 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Güler, bu dönemde Türkiye’nin enerji politikalarında önemli projelere imza attı.

Siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi’nde devam eden Güler, 2019 yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yerel yönetimde özellikle altyapı, tarım ve enerji odaklı projeleriyle öne çıkan Güler, aynı zamanda mühendis kimliğiyle teknik projelere verdiği önemle biliniyor.