Ordu'da 4.0 büyüklüğünde deprem

10 Nisan 2020

Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.23'te Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Ordu Valisi Yavuz: Şu ana kadar ulaşmış herhangi bir hasar tespiti yok

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Korgan ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar ulaşmış herhangi bir hasar tespiti yok." dedi.

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, konuyu yakından takip ettiklerini ve kentte şu anda bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Şu ana kadar ulaşmış herhangi bir hasar tespiti yok. İlçe merkezinde de şu anda bir sıkıntı yok." diye konuştu.

Öte yandan, il genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar sokağa çıktı.