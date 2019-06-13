Ordu'da dolu yağışı: 10 yaralı

13 Haziran 2019

Gürgentepe, Gölköy ve İkizce ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.

Gürgentepe ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazileri, çatı ve araçlara zarar verdi. Bazı sürücüler de araçlarını battaniye sararak, doludan korumaya çalıştı.

İlçede dolunun isabet ettiği 9 kişi kafasından, biri ise elinden yaralandı. Yaralılar, Gürgentepe Devlet Hastanesine başvurdu.

Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, dolunun, ilçeye bağlı yakın mahallelerdeki fındık bahçelerine zarar verdiğini söyledi.

Bazı evlerin çatılarının delindiğini, güneş enerji sistemlerinde hasar oluştuğunu, arabaların camlarının ise kırıldığını aktaran Şahin, "Küçük gibi görünse de büyük bir hasar var. Bununla ilgili de tespit çalışmaları yürütülüyor. Ziraat Odası Başkanımız da fındık bahçelerini dolaşıyor. Zarar konusundaki net bilgimiz bir veya iki gün içerisinde ortaya çıkar." dedi.

Gürgentepe ilçesinde hasar tespiti yapılacak

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, saat 15.00 sıralarında Gürgentepe ilçesinde aşırı dolu yağışı meydana geldiği belirtildi.

Dolu sonucu 9 vatandaşın başından yaralandığı vurgulanan açıklamada, "Yaralanan vatandaşlarımızın genel durumları iyi olup, bir müddet İlçe Devlet Hastanesinde müşahede altında tutulduktan sonra taburcu olacaklardır." ifadesi kullanıldı.

Dolu nedeniyle çok sayıda aracın camının kırıldığı, kaportalarında ezilme ve çökmeler meydana geldiği aktarılan açıklamada, bölgede çok sayıda evin çatısının doludan zarar gördüğü, tarım arazilerinin de olumsuz yönde etkilendiği vurgulandı.

Ordu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ordu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanlarının yer aldığı Hasar Tespit Komisyonu'nun, ev ve araçlardaki hasarı tespit edecekleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarım arazilerinde meydana gelen zararlar ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu tarafından belirlenecektir. Meydana gelen dolu afeti nedeniyle Gürgentepe Kaymakamlığımızda kriz merkezi oluşturuldu, gelişmeler yakinen takip edilmektedir."

Kaynak: AA