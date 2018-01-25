Ordu'da polis aracı denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait aracın denize düşmesi sonucu bir polis hayatını kaybetti, bir polis de yaralandı.
Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği sivil polis aracı, Fatsa Limanı civarında devriye sırasında henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.
Araçtaki iki polis memurundan biri kendi imkanlarıyla denizden çıkmayı başardı, diğeri ise kayboldu.
Yaralı polis memuru, Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Arama çalışmalarını sürdüren deniz polisi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, polis memuru Ümit İmdat'ın cenazesini olay yerinin yaklaşık 30 metre ilerisinde buldu.
Ekipler tarafından sudan çıkarılan polisin cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA