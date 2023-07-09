Ordu'da sağanak: Dere taştı, yollar göle döndü

Kentte dün akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanağın ardından Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde heyelan meydana geldi.

Heyelan sonucu toprak ve su birikintisi nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Altınordu ilçe merkezi güzergahı ulaşıma kapandı. Burada hazırda bekletilen Büyükşehir Belediyesine ait bir iş makinesi de toprak altında kaldı.

Yolda mahsur kalan bazı araçlar sürücülerin gayretiyle, bazıları da çekici yardımıyla güvenli alana alındı.

Taşbaşı Mahallesi'nden Sırrıpaşa Caddesi'ne bağlanan noktada da bazı araçlar toprak altında kaldı, sokaklar toprak ve suyla kaplandı.

Derenin debisi düşürüldü

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Belediyesi ve Karayolları ekipleri, sorunların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, bazı bölümlerinden taşan Bülbül Deresi'ndeki ağaç ve parçaları, iş makineleriyle temizlenerek debisi düşürüldü

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından, Altınordu'ya 92, Fatsa'ya 120, Perşembe'ye 130 kilogram yağış düştüğünü belirtti.

Altınordu ilçesinde Bülbül Deresi'nin taştığını, tedbir amaçlı trafikte bazı kısıtlamalara gidildiğini aktaran Sonel, "Şu an itibarıyla trafikte yollarımız açıktır. Bülbül Deresi'nde de su seviyesi düşmeye başlamıştır." ifadesini kullandı.

Hasar tespiti yapılacak

Sonel, Altınordu merkezdeki birçok ev ve iş yerini su bastığını, ekiplerce su tahliye işlemlerinin yapıldığını, sabah da zarar ve hasar tespit çalışmalarına başlanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Altınordu Akçatepe kırsal mahallemizde mahsur kalan Hüseyin Topuz (66) isimli vatandaşımız kolundan yaralı olarak kurtarılmıştır. Kökenli kırsal mahallemizde mahsur kalan Hacer Şensoy (73) isimli vatandaşımız ekiplerimizce kurtarılarak güvenli yere alınmıştır. Herhangi bir can kaybımız çok şükür bulunmamaktadır. Tüm ekiplerimizle birlikte 19 ilçemizde sahadayız."