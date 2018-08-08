Ordu'da sel felaketi: 8 köprü yıkıldı

08 Ağustos 2018

Ordu'nun Perşembe, Fatsa, Ünye, İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde sahil ve yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlara bağlı olarak, heyelanlar meydana geldi, dereler taştı ve 8 köprü yıkıldı. Birçok vatandaş sel suları nedeniyle mahsur kaldı. Taşan dereler ve yıkılan köprüler nedeniyle Karadeniz sahil yolu da ulaşıma kapatıldı.

"En büyük tesellimiz can kaybı olmaması"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "İlimizde, şiddetli yağışlara bağlı olarak, son yılların en büyük afetiyle karşı karşıyayız. En büyük tesellimiz ise can kaybının olmamasıdır” dedi.

Ordu’daki sel felaketiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "İlimizde, şiddetli yağışlara bağlı olarak, son yılların en büyük afetiyle karşı karşıyayız. Perşembe, Fatsa, Ünye, İkizce ve Çaybaşı ilçelerimizin sahil ve yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlara bağlı olarak, heyelanlar meydana gelmiş, köprüler yıkılmıştır. Büyükşehir Belediyemize bağlı Ulaşım Dairesi Başkanlığı, OSKİ Genel Müdürlüğü ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, 395 personel ve 130 iş makinesiyle sahada görev başındadır. Bu büyük afet karşısında en büyük tesellimiz ise can kaybının olmamasıdır. Meteoroloji verilerine göre, şiddetli yağışların yarın sabaha kadar süreceği belirtilmiş olup, hemşehrilerimizin riskli bölgelerde dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" diye konuştu.

"165 işçi kurtarıldı"

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Sabah saatlerinde başlayan yağmur aralıksız devam ediyor. Üst bölgelerdeki mahallelerde sıkıntı var. Bir tekstil fabrikasında 165 kişi kurtarılmayı bekliyor. AFAD ekipleri bölgede tahliye işlemlerine başladı. 4 köprü yıkılmış vaziyette. Büyük bir afet var' diye konuştu. Çamyar daha sonra yaptığı açıklamada 165 işçinin kurtarıldığını bildirdi.

Ünye Kaymakamı: 4 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye İlçesi Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, şiddetli yağışa bağlı olarak ilçenin bir ok noktasında su taşkınları ve heyelanlar oluştuğunu belirterek,4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Güney yaptığı açıklamada, şiddetli yağışa bağlı olarak ilçenin bir çok noktasında su taşkınları ve heyelanlar oluştuğunu belirterek, "Cevizdere deresi üzerindeki köprü çöktü. Bu noktada yolu zaten daha önceden tedbir amacıyla ulaşıma kapatmıştık. Bu nedenle yaralanma ya da can kaybı söz konusu değil." dedi.

Güney, ilçede çok sayıdaki mahallede heyelanların devam ettiğini, mahsur kalan vatandaşların ilgili kurumların ekiplerince kurtarıldığını ifade etti.

Cevizdere vadisinde mahsur kalan vatandaşlar olduğunu da aktaran Güney, bunların da kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Güney, Yiğitler Mahallesi'ndeki heyelan dolayısıyla 4 kişinin yaralandığını belirterek, bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını sözlerine ekledi.