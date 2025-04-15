Organize suç örgütlerine operasyon: 13 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası organize uyuşturucu suç örgütlerine karşı yapılan Orkinos-Bulut Operasyonu ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Bakan Yerlikaya, beş ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen uluslararası suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 10'u kırmızı bültenle aranan 234 üst düzey suç örgütü üyesinin yakalandığını, 13 milyar TL değerinde mal varlığına el konulduğunu bildirdi.

"13 milyar liralık mal varlığına el koyduk"

Bakan Yerlikaya ayrıca, şüphelilerin banka hesaplarını içeren yaklaşık 13 milyar TL'lik mal varlığına da el konulduğunu kaydetti:

"MASAK'ın tespit ettiği 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık paylarıyla şüphelilerin banka hesaplarını içeren yaklaşık 13 milyar liralık mal varlığına el koyduk."