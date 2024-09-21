Organize suç örgütüne sert darbe: 6 ilde eş zamanlı Kuyu-27 operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Antalya Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Kuyu-27" operasyonu başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, Antalya merkezli olarak İstanbul, Adana, İzmir, Konya ve Diyarbakır'da eş zamanlı olarak düzenlendi.

Organize suç örgütü çökertildi

Operasyonlar kapsamında, elebaşı yurt dışında tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan ve örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen 32 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin, kendilerine haraç vermeyi reddeden iş insanlarına saldırılar düzenlediği, iş yerlerini, araçlarını ve ikametgahlarını kurşunladıkları belirlendi. Ayrıca örgüt üyelerinin, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme, genel güvenliği tehlikeye sokma ve ölümle tehdit gibi ağır suçlar işlediği tespit edildi.

Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, 23 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların başarıyla sonuçlandığını belirterek, suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.