Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre yalıda komşusuyla birbirine girdi! Araya girenleri bile itti
Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, Sarıyer Baltalimanı'nda bulunan yalısında bir komşusuyla birbirine girdi. Nedeni henüz bilinmeyen kavgada Sevim Emre, araya giren bir kişiyi de "Sana ne! Git buradan" diyerek itti.
Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, bu sefer yaptığı filtrelerle değil, komşusuyla yaşadığı kavga ile gündeme geldi. Sevim Emre, yalıdaki komşusuyla hararetli bir tartışmaya girdi. Hararetin dozu büyüyünce bir başka kadın Sevim Emre'yi sakinleştirmeye çalıştı ama fayda etmedi.
"Sana ne! Git buradan"
Emre, kavgayı ayırmak isteyen kişiye de sert çıkarken "Sana ne! Git buradan" diyerek itti. Kadın hiçbir şey olmamışçasına Sevim Emre'yi sakinleştirmeyi sürdürdü.
O anlar kameraya yansıdı
Sevim Emre'nin komşusuyla birbirine girmesini bir başka komşusu kayda aldı. 51 saniyelik video epey gündem oldu. (Patronlar Dünyası)