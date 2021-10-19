Eski Milli Eğitim Bakanı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi kurucusu ve Marmara Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz hayatını kaybetti.

Orhan Oğuz için ilk tören, yarın saat 13:00’te Marmara Üniversitesi’nde düzenlenecek. Daha sonra Oğuz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınacak.

Orhan Oğuz için ikinci tören ise 21 Ekim Perşembe günü Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde, saat 11:00’de yapılacak. Törenin ardından Oğuz’un cenazesi, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Mezarlığı’na defnedilecek.

Orhan Oğuz kimdir?

Eskişehir’de 1924 yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Orhan Oğuz, ilk, orta ve lise eğitimini burada bitirdi. Yükseköğrenimini İstanbul’da Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu’nda tamamlayan Oğuz, daha sonra Fransa’ya gitti. Sorbone Üniversitesi’nde hukuk doktorası yapan Oğuz, 1950 yılında yurda döndü. Meslek yaşamına, İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu’nda iktisat ve maliye dersleri vererek başladı. 1951-1955 yılları arasında Afganistan’ın Kabil Üniversitesi’nde 4 yıl öğretim üyeliği yapan Oğuz, akademik kariyerini sürdürdüğü İzmir’den Eskişehir’e gelerek 1958 yılında Anadolu Üniversitesi’nin temelini oluşturan Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi’ni (EİTİA) kurdu.

Toplam 11 yıl burada görev yapan Oğuz, 1969 yılında Akademi Başkanlığı’ndan ayrıldı. 1969 yılında Eskişehir Milletvekili olarak TBMM’ye giren Oğuz, Süleyman Demirel’in başbakanlığında kurulan kabinede Milli Eğitim Bakanlığı yaptı.

Prof. Dr. Orhan Oğuz’un bakanlığı, 12 Mart 1971 ile son buldu. Bundan sonraki hizmetlerini parlamentoda 1977 yılına kadar sürdüren Oğuz, 1978 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Başkanlığı’na seçildi. 1982 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (İİTİ) Marmara Üniversitesi’ne, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi de Anadolu Üniversitesi’ne dönüştü. Marmara Üniversitesi’ni kurma görevi, kurucu rektör olarak Oğuz’a verildi. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nden emekli olan Oğuz, 1996-1997 yıllarında RTÜK Başkanlığı görevinde bulundu.

Prof. Dr. Oğuz’a, 1991 yılında Fransız Cumhurbaşkanı tarafından Legion D’honneur nişanı ile taltif edildi.