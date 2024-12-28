Orman Bölge Müdürlüğü Ekipleri'nden 'yılbaşı ağacı nöbeti'

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı orman muhafaza ekipleri, ev, iş yeri ve eğlence mekanlarını süslemek için çam ağacı dalları veya fidanları sökenlerin engellenmesi amacıyla yurt genelinde tarama faaliyetlerinde bulunuyor. İstanbul'da bu kapsamda 125 orman muhafaza memuru görev yapıyor.

Orman Kanunu'nun 14. maddesine göre 'devlet ormanlarında yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları, ağaçları kesmenin ya da sökmenin yasak olduğunu' aktaran İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Şakir Güneri, ağaç kesenlere 3 aydan 5 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezası verildiğini, suç konusunun fidan olması durumunda verilecek cezaların bir kat artırıldığını ifade etti.

Güneri, kanun gereğince tahrip edilen orman alanının yeniden ağaçlandırılması için gereken fidan bedelinin hesaplanıp, şüphelilerden talep edildiğini belirterek, ödeme olmadığı takdirde hukuk mahkemelerinde dava açıldığını dile getirdi.

38 kişi ceza aldı

İstanbul'da bu yıl 38 kişiye kaçak ağaç ya da fidan kesiminden cezai işlem uygulandığını, 8 faili meçhul kesimin meydana geldiğini dile getiren Güneri, vatandaşların ormanlık alanlarda kaçak kesim gördüklerinde '112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunabileceklerini kaydetti.