Orman emvali veya odun dışı ürünlerin taşıma belgesine ilişkin esaslar belirlendi

Orman Genel Müdürlüğü'nün, orman emvali veya odun dışı ürünlerin taşınmasında kullanılan taşıma belgesinin düzenlenmesi ve kullanılmasına dair usul ve esaslarına göre, devlet ormanlarından elde edilerek satılan endüstriyel odunların, yakacak odun ve odun dışı ürün çeşitlerinin, devletten başkasına ait ormanlarla orman sayılmayan yerlerden üretilen orman emvalinin taşınmasında nakliye tezkeresi kullanılacak.

Orman emvalinin şehir içinde, bulunduğu iş yerinden başka kişi veya işletmeye taşınmasında irsaliyeli fatura/sevk irsaliyesi kullanılabilecek. Orman emvali ve odun dışı ürünlerin orman içinden satış yerlerine kadar taşınmasında sevk pusulası, bunların bulunduğu yerden istenilen yere kadar taşınmasında ise elektronik taşıma belgesi (ETB) kullanılacak. ETB ile taşınacak orman emvali veya odun dışı ürünlerin Orman Bilgi Sistemi'ne (ORBİS) kayıtlı olması zorunlu olacak.

Nitelik anlaşılır şekilde tanımlanmazsa taşıma belgesi verilmeyecek

Taşınacak orman emvali veya odun dışı ürünler Adres Kayıt Sistemi'nde kayıtlı adrese göre, aracın izleyeceği güzergah, hareket saati, geçerlilik süresi ile ölçü birimi ster olan emval için araç üzerindeki yükün en, boy ve yükseklik bilgileri araç yüklendikten sonra araç hareket etmeden önce görevli memur tarafından ORBİS'e girilecek.

Taşıma belgeleri, kaynağına gidilebilecek şekilde cins, tür ve niteliği açık ve anlaşılır olarak tanımlanmamış ürünler adına düzenlenemeyecek. Sahipli arazilerden elde edilen odun dışı ürünler ise muhtarlıktan alınacak belge ile taşınabilecek.

Orman sayılmayan sahipli araziden yapılan tapulu kesime konu ağaç ve ağaççıkların kütüğü dibinde boylarına göre ayrılması sonucu elde edilen emvale dair düzenlenen yuvarlak ağaç ölçü tutanağının fiili duruma uygunluğu orman işletme şefi tarafından kontrol edilecek, elde edilen emval, mamul damga ile damgalanarak veya damga yerine geçen işaret ile işaretlenerek tutanak altına alınacak.