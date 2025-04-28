Orman Genel Müdürlüğü 105 personel alacak (Başvuru şartları ve tarihleri neler?)
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 30 İHA pilotu ve 75 İHA teknik personeli olmak üzere 105 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvuru şartları ve detaylar haberimizde...
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 30 İHA pilotu ve 75 İHA teknik personeli olmak üzere toplam 105 sözleşmeli personel alacak.
Başvuru yapmak isteyen adaylar, 5-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı platformu https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvurular yalnızca online ortamda kabul edilecek; şahsen, posta veya dilekçe yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
Başvuru şartları neler?
* Adaylar, 2024 yılı KPSSP3 veya KPSSP93 puan türü esas alınarak sıralamaya girecek.
* KPSS sıralamasına göre belirlenen adaylar, psikomotor uygulama sınavına davet edilecek.
* Başarılı olan adaylar, psikomotor testi puanları ve tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek.
* Başvuru süreci 19 Mayıs 2025 saat 23:59 itibarıyla sona erecek.
* İşe alınacak personeller, Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 7 farklı şeflikte görev yapacak.