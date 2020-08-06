Orman Genel Müdürlüğü 700 işçi alımı başvuruları başladı
Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı için harekete geçti. 700 işçinin istihdam edileceği alımlar için başvuru işlemleri İŞKUR'da başladı.
Orman Genel Müdürlüğü işçi alımına dair detaylar belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kamu personeli alım ilanı sayfasından duyurulan ilana göre bu süreçte 200 iş makinesi operatörü, 200 greyder operatörü, 200 ekskavatör operatörü, 60 dozer operatörü ve 400 traktör operatörü olmak üzere 700 adet daimi işçi alımı yapılacak.
Başvurular İŞKUR'dan yapılacak
Adaylar, bu alıma dair aranan özel ve genel şartları 4 Ağustos'ta yayımlanan İŞKUR açık iş ilanlarından öğrenebiliyor. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecekler.
Kura sonucunda belirlenecek
İşçi alımı için uygulanacak sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanlarında adaylarla paylaşılırken, ayrıca ilgili Orman Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır.
Yine işçi alımına dair tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
Alım yapılacak bölgeler
Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ile istihdam edilecek daimi işçilerin hangi bölgelerde görevlendirileceği de adaylarla paylaşıldı:
Adana Orman Bölge Müdürlüğü: Adana, Osmaniye
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü: Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü: Antalya
Artvin Orman Bölge Müdürlüğü: Artvin
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü: Balıkesir
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü: Bolu, Düzce
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü: Bilecik, Bursa, Yalova
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü: Çanakkale
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü: Denizli, Uşak
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü: Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Malatya, Muş, Tunceli, Van
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü: Ağrı, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü: Afyonkarahisar, Eskişehir
Giresun Orman Bölge Müdürlüğü: Giresun, Ordu
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü: Burdur, Isparta
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü: Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü: İzmir, Manisa
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü: Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü: Kastamonu, Sinop
Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü: Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat
Konya Orman Bölge Müdürlüğü: Aksaray, Karaman, Konya
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü: Kütahya
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü: Mersin
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü: Aydın, Muğla
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü: Kocaeli, Sakarya
Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü: Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa
Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü: Bayburt, Gümüşhane, Rize, Trabzon
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü: Bartın, Karabük, Zonguldak