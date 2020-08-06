Orman Genel Müdürlüğü 700 işçi alımı başvuruları başladı

06 Ağustos 2020

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımına dair detaylar belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kamu personeli alım ilanı sayfasından duyurulan ilana göre bu süreçte 200 iş makinesi operatörü, 200 greyder operatörü, 200 ekskavatör operatörü, 60 dozer operatörü ve 400 traktör operatörü olmak üzere 700 adet daimi işçi alımı yapılacak.

Başvurular İŞKUR'dan yapılacak

Adaylar, bu alıma dair aranan özel ve genel şartları 4 Ağustos'ta yayımlanan İŞKUR açık iş ilanlarından öğrenebiliyor. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecekler.

Kura sonucunda belirlenecek

İşçi alımı için uygulanacak sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanlarında adaylarla paylaşılırken, ayrıca ilgili Orman Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır.

Yine işçi alımına dair tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Alım yapılacak bölgeler

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ile istihdam edilecek daimi işçilerin hangi bölgelerde görevlendirileceği de adaylarla paylaşıldı:

Adana Orman Bölge Müdürlüğü: Adana, Osmaniye

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü: Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü: Antalya

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü: Artvin

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü: Balıkesir

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü: Bolu, Düzce

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü: Bilecik, Bursa, Yalova

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü: Çanakkale

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü: Denizli, Uşak

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü: Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Malatya, Muş, Tunceli, Van

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü: Ağrı, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü: Afyonkarahisar, Eskişehir

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü: Giresun, Ordu

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü: Burdur, Isparta

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü: Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü: İzmir, Manisa

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü: Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü: Kastamonu, Sinop

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü: Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat

Konya Orman Bölge Müdürlüğü: Aksaray, Karaman, Konya

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü: Kütahya

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü: Mersin

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü: Aydın, Muğla

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü: Kocaeli, Sakarya

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü: Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü: Bayburt, Gümüşhane, Rize, Trabzon

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü: Bartın, Karabük, Zonguldak