Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü’nün personel alım süreci yakından izleniyor. Sözleşmeli kadrolar için yapılan başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, açıklanacak sonuçlara odaklandı. Aradan geçen süreye rağmen resmi bir duyuru yapılmaması beklentiyi artırdı. “OGM 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gün geçtikçe tırmanıyor.

OGM sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Orman Genel Müdürlüğü sonuçlar için bir tarih paylaşımı yapmadı. Beklentiler aralık ayının son haftasında sonuçların ilan edileceği yönünde...

Yerleştirme işlemleri Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yapılacak olup, sonuçlar Kariyer Kapısı ile Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.ogm.gov.tr) yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Eşit puan olması halinde, önce mezuniyet tarihi eski olana, bunun da aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.